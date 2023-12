Ao todo, Hugo Souza disputou 71 partidas como profissional do Flamengo - Gilvan de Souza

Publicado 18/12/2023 10:31

O Vitória tem interesse na contratação do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao GD Chaves, da primeira divisão de Portugal. O clube baiano procurou o staff do jogador para entender a situação, mas ainda não avançou nas tratativas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

No momento, para a próxima temporada, o Vitória conta com Lucas Arcanjo, que foi destaque na campanha do título da Série B e, inclusive, recebeu sondagens de outras equipes, além de jovens da base. Por isso, o clube busca mais um goleiro para encorpar o elenco.

As outras opções eram os experientes Dalton e Thiago Rodrigues, mas eles deixaram o Leão ao fim do vínculo. Yuri Sena, que seria outra alternativa, foi emprestado ao CSA.

Hugo Souza está no GD Chaves desde julho de 2023, com vínculo até junho de 2024. Em Portugal, disputou 12 jogos. No Flamengo, onde estreou profissionalmente, em 2020, teve bom início e chegou a terminar o Campeonato Brasileiro como titular.

Entretanto, o goleiro sofreu com a irregularidade, perdeu a posição e o espaço no Rubro-Negro. A última partida pelo clube foi disputada em 12 de novembro de 2022, contra o Avaí, pelo Brasileirão. Ao todo, foram 71 partidas como profissional do Flamengo, com títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil.