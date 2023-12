John Kennedy celebra gol marcado na vitória do Fluminense sobre o Al Ahly - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 19/12/2023 16:30

Rio - Com o gol marcado diante do Al-Ahly, o atacante John Kennedy, de 21 anos, alcançou uma marca significativa na temporada. O jovem balançou as redes nas cinco competições que disputou em 2023: Estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes.

Pelo Fluminense, John Kennedy balançou as redes em 12 oportunidades em 40 partidas. Ele fez seis gols no Brasileiro, quatro na Libertadores, um na Copa do Brasil e um no Mundial de Clubes. No Campeonato Estadual, o jovem defendeu a Ferroviária e balançou as redes em seis oportunidades.

Revelado em Xerém, John Kennedy é tratado há anos como uma grande promessa do Fluminense. Porém, o jogador passou por muitos problemas extracampo. Em 2023, o jovem superou as adversidades e se tornou peça fundamental no clube carioca.