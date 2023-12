Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz é o técnico do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/12/2023 18:24 | Atualizado 19/12/2023 18:27

Arábia Saudita - O técnico Fernando Diniz marcou presença no King Abdullah Sports City Stadium, nesta terça-feira, 19, para acompanhar a vitória do Manchester City sobre o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 0. Com a vitória, o time inglês garantiu vaga para enfrentar o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes.

O treinador do Flu, aliás, não estava sozinho. Alguns dos membros da comissão técnica tricolor e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também estiveram no estádio.

Vale lembrar que Diniz já havia marcado presença no estádio para acompanhar a vitória do Al Ahly sobre Al-Ittihad por 3 a 1, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O time egípcio, na ocasião, havia garantido vaga para enfrentar o Fluminense na semifinal.

AGENDA

Manchester City e Fluminense medirão forças na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City Stadium. O jogo é válido pela grande final do Mundial de Clubes 2023.