Camisa em homenagem a John KennedyDivulgação / Braziline

Publicado 19/12/2023 10:29

Rio - O Fluminense lançou uma peça especial para um dos grandes nomes do atual elenco, o atacante John Kennedy. Desenvolvida e produzida pela licenciada oficial do clube, a Braziline, a camisa é uma homenagem ao jovem, de 21 anos, que conquistou o coração da torcida tricolor. O item já está disponível nas unidades da Loja do Flu e por meio do site lojabraziline.com.br.

O produto tem as tradicionais cores do clube, confeccionada em algodão e com a assinatura do jogador, em bordado, além do número 9 nas costas, o mesmo com que Kennedy vai a campo. A camisa vai além de um simples item de vestuário, é uma celebração ao autor de diversos gols importantes na histórica temporada.

A história sendo escrita

A bola quicou no gramado do Maracanã após passe perfeito de Keno naquele sábado, dia 4 de novembro. Naquele momento, o tempo parou para todos os amantes do futebol que acompanhavam a final da Conmebol Libertadores 2023. Para tristeza de argentinos e alegria inigualável da parte oposta na arquibancada, o chute perfeito que saiu do pé direito de John Kennedy decretou o placar na prorrogação de Fluminense vs Boca Juniors, 2 a 1. Era a primeira conquista continental do clube carioca.

Motivos não faltam para homenagear o atacante. Na mesma competição, ele foi fundamental na fase final, marcando nas séries de oitavas de final, contra o Argentino Juniors, nas quartas, diante do Olímpia, do Paraguai, e na emocionante semifinal, com a virada no placar em partida memorável contra o Internacional.

Como se não bastasse tantos feitos na campanha do maior título da centenária história do Fluminense, John Kennedy também balançou as redes na partida semifinal do Mundial de Clubes, na última segunda, dia 18, na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly. Com o triunfo, o Tricolor se credenciou para a grande decisão, e John Kennedy tem a oportunidade de escrever mais um capítulo de glórias junto com toda equipe.

Parceira do Fluminense há 27 anos, a Braziline também criou, na temporada passada, camisas personalizadas para o ídolo Fred, além de outros grandes destaques do elenco atual, como Marcelo, Cano e Paulo Henrique Ganso.