19/12/2023

Rio - Setor primordial para o bom funcionamento do modelo de jogo de Fernando Diniz, o meio-campo do Fluminense teve em Martinelli e Ganso peças fundamentais na vitória sobre o Al Ahly na semifinal do Mundial de Clubes. Os dois jogadores ajudaram a controlar o ímpeto do clube egípcio nos momentos mais complicados e também participaram ativamente dos gols da vitória tricolor.

Paulo Henrique Ganso, que vinha recebendo críticas pelas últimas atuações, fez uma das melhores partidas suas no segundo semestre. Com belos passes e uma dinâmica maior que nos últimos jogos, o camisa 10 apareceu bastante, inclusive, roubando bolas. Foi dele o passe para que Marcelo sofresse o pênalti que abriu o placar para o Fluminense no segundo tempo.

Já Martinelli teve uma atuação bastante madura e sólida. Além das roubadas de bola, o volante construiu bastante, inclusive, sendo determinante no segundo gol, com uma belíssima arrancada, e uma assistência perfeita para John Kennedy fechar a vitória do Fluminense sobre o Al Ahly.

Cria de Xerém, Martinelli, assim como Ganso, também enfrentou críticas durante a temporada, porém, a caba partida vem se firmando mais como titular da equipe de Fernando Diniz. Decisivos na semifinal, os dois poderão buscar o título máximo dos clubes na próxima sexta-feira.