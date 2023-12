Torcida do Fluminense na Casa Laranjeiras para acompanhar o Mundial de Clubes - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 19/12/2023 21:12

Rio - Após o sucesso da semifinal, o Fluminense reabrirá a "Casa Laranjeiras" para a grande decisão do Mundial de Clubes na tarde da próxima sexta-feira (22). O evento será aberto aos torcedores das 12h às 22h, e o clube disponibilizará quatro telões para a partida contra o Manchester City.

Além da transmissão, a Casa Laranjeiras terá a apresentação do cantor Gross, food trucks e diversas atrações para o público, como totó humano, futebolha, estúdio de tatuagem e jogos interativos sobre o Fluminense. Contra o Al Ahly, filas deram volta na sede do clube e o público lotou o espaço.



Os ingressos custam R$ 50 (sócios) e R$ 100 (não-sócios). As vendas são limitadas e sujeitas a disponibilidade na plataforma oficial do clube. O acesso dos torcedores será via QR Code. No dia do evento, haverá venda de ingressos no local a partir das 10h, com acesso pela Rua Pinheiro Machado.

