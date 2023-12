Pep Guardiola - AFP

Publicado 19/12/2023 19:03

Arábia Saudita - Pep Guardiola não poupou elogios ao trabalho de Fernando Diniz, seu adversário na decisão do Mundial de Clubes, na próxima sexta-feira (22). Após a vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Urawa Reds, nesta terça (19) , o técnico espanhol destacou o estilo de jogo do Fluminense sob o comando do treinador brasileiro.

"Está muito bem, é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai, me dizia que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e de repente, no último momento, arrancam rapidamente. E parece que é a essência. Brasil sempre é Brasil, os times brasileiros, aconteça o que acontecer, sempre têm bons jogadores, cada vez mais", disse Guardiola.

Questionado sobre o Fluminense, o treinador do City admitiu que ainda não conhece profundamente a equipe, mas pretende buscar mais informações e conversar com o goleiro Ederson, que trabalha com Diniz na seleção brasileira.

"É a escola brasileira. Jogam muito bem com a bola, se juntam muito, têm jogadores de muita qualidade: André, Ganso... Tenho uma vaga ideia. A partir de amanhã (quarta), vou me concentrar no Fluminense, para ver o que temos que fazer. Tenho aqui o Ederson, que vai me falar do Diniz, de suas ideias. Mas no fim são os jogadores que vão fazer a diferença", declarou.

Flu e Manchester se enfrentam na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), no King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita.