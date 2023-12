Manchester City venceu o Urawa Reds Diamonds - AFP

Manchester City venceu o Urawa Reds DiamondsAFP

Publicado 19/12/2023 16:46

Arábia Saudita - O aguardado encontro entre Fluminense e Manchester City irá acontecer na sexta-feira (22). Em duelo pela semifinal do Mundial de Clubes, a equipe de Pep Guardiola não teve dificuldades e avançou para a decisão após derrotar o Urawa Reds Diamonds por 3 a 0, em Jidá.

Mesmo sem poder contar com Haaland, De Bruyne e Doku, que lesionados foram cortados do Mundial de Clubes, o Manchester City teve amplo domínio e garantiu a classificação para a final, atuando em ritmo de treino.

O primeiro tempo foi um ataque contra a defesa. O City manteve quase 90% de posse de bola, mas tinha dificuldades de criar oportunidades por conta da aplicação tática do clube japonês. Porém, nos acréscimos, o Manchester abriu o placar com Marius Hoibraten, que fez contra, após bela jogada de Matheus Nunes.

A segunda etapa ficou mais simples para o City. Os japoneses saíram um pouco mais e acabaram levando mais gols. Aos 7 minutos, Mateo Kovacic recebeu em condição legal e ampliou para os ingleses. Logo depois, Bernardo Silva fechou o placar em finalização de fora da área.

Com o resultado, o City irá encarar o Fluminense na final do Mundial de Clubes, na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília). Al Ahly e Urawa Reds Diamonds disputam o terceiro lugar, às 11 horas (de Brasília), no mesmo dia.