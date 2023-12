Filipe Luís é ovacionado pela torcida do Atlético de Madrid - Divulgação

Publicado 19/12/2023 19:56 | Atualizado 19/12/2023 19:56

La afición del #Atleti le ha transmitido su cariño al gran Filipe Luis, que recientemente anunció su retirada.

Espanha - Recém-aposentado, Filipe Luís marcou presença na partida entre Atlético de Madrid e Getafe, nesta terça-feira (19), pelo Campeonato Espanhol, no Estádio Metropolitano. Ídolo do clube madrilenho, ele foi ovacionado pela torcida ao ter seu nome anunciado no alto-falante e sua imagem exibida no telão.