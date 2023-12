Fluminense, de Fernando Diniz, e Manchester City, de Guardiola, se enfrentarão na final do Mundial - Lucas Merçon / Fluminense , Giuseppe Cacace / AFP

Um meme feito em 2021 "profetizou" a final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, que acontecerá na próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita. Um vídeo feito por um torcedor tricolor imaginava uma possível chamada para decisão entre as duas equipes, algo que acontecerá em 2023.

Confira o vídeo abaixo:

Nem me xingue, esse vídeo é da FLUMINENSE BIZARRE ADVENTURE!!! pic.twitter.com/tqoSLnAv5B — Xerém Memes- #NASFERIAS (@Xeremmemes) May 28, 2021

Naquela altura, o clube inglês estava prestes a enfrentar o Chelsea na grande decisão da Liga dos Campeões daquela temporada. Porém, o título acabou ficando com os Blues. Já o Fluminense tinha acabado de se classificar da fase de grupos da Libertadores, porém, foi posteriormente eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, nas quartas de finais. O vencedor dessa edição da competição da Conmebol foi o Palmeiras.

Dois anos depois, o meme se tornou profecia. O Manchester City garantiu sua vaga para o final do Mundial de Clubes na tarde desta terça-feira (19) ao vencer o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 0. Com isso, os ingleses enfrentarão o Fluminense, que triunfou sobre o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 na última segunda-feira (18), na decisão da competição intercontinental.