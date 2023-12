Jogadores do Chelsea festejam a classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa - Foto: Adrian DENNIS / AFP

Jogadores do Chelsea festejam a classificação para a semifinal da Copa da Liga InglesaFoto: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 19/12/2023 19:12 | Atualizado 19/12/2023 19:16

Inglaterra - Com emoção, o Chelsea garantiu vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os Blues venceram o Newcastle nos pênaltis por 4 a 2, em Stamford Bridge, em jogo único válido pelas quartas de final da competição.

Os Magpies saíram na frente com Callum Wilson após dois erros da defesa do Chelsea. Mesmo com o tento sofrido, os Blues pressionaram e foram recompensados com o empate aos 47 minutos do segundo tempo, quando Mudryk aproveitou a falha da defesa do Newcastle para deixar tudo igual no marcador.

Nas penalidades, o Chelsea foi perfeito ao converter as quatro cobranças que teve a favor. Já o Newcastle desperdiçou duas e acabou eliminado da competição.

Lance do jogo entre Chelsea e Newcastle Foto: Adrian DENNIS / AFP

SEQUÊNCIA

O sorteio dos jogos das semifinais acontecerá nesta quarta-feira, 20, logo após o fim do jogo entre Liverpool e West Ham. O confronto, aliás, definirá o último classificado para a próxima fase da competição. Middlesbrough, Fulham e Chesla já estão garantidos nas semis.



Os jogos de ida serão disputados no dia 8 de janeiro de 2024. Já as partidas da volta, no dia 22.