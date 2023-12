Manchester City garantiu sua vaga para a final do Mundial, contra o Fluminense - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 19/12/2023 18:51 | Atualizado 19/12/2023 18:53

O Manchester City garantiu sua vaga para a final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (19) ao vencer o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 0. Após a partida, o clube inglês fez uma publicação nas redes sociais brincando sobre a final com o Fluminense, usando uma frase que ficou marcada ao ser usada por Marcos Braz, dirigente do Flamengo.

"Ô Fluminense, pode esperar, a sua hora vai chegar!", escreveu o clube inglês.

"Ô @FluminenseFC , pode esperar, a sua hora vai chegar..." Boa final pra nós! pic.twitter.com/SedprWA8fG — Manchester City (@ManCityPT) December 19, 2023 A frase ficou marcada após Marcos Braz, depois do título da Libertadores de 2022, puxar o grito junto dos atletas e funcionários do Flamengo. A música mandava um recado para o Real Madrid, possível adversário do Rubro-Negro no Mundial daquele ano. Entretanto, se tornou uma piada entre os rivais após o clube da Gávea cair nas semifinais para o Al-Hilal, e, posteriormente, enfrentar o Al Ahly na decisão do terceiro lugar.

A final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City irá acontecer na próxima sexta-feira (22), ás 15h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita. As duas equipes buscam seus primeiros títulos da competição intercontinental da Fifa.