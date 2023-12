Jogador do Istanbulspor se ajoelha diante do presidente do clube - Reprodução/Twitter

Publicado 19/12/2023 19:54

Turquia - O jogo entre Istanbulspor e Trabzonspor, pelo Campeonato Turco, foi suspenso na tarde desta terça-feira (19). No momento em que o placar anotava 1 a 1, os jogadores do Istanbulspor reclamaram de um possível pênalti, mas o árbitro mandou seguir e na sequência o adversário marcou o segundo gol. O presidente da equipe da casa, Ecmel Faik Sarialioglu, ficou revoltado e ordenou que seus atletas deixassem o campo. A partida foi suspensa aos 28 minutos do segundo tempo. Veja o vídeo:

Os jogadores se mostraram contra a ordem do presidente e o zagueiro Simon Deli se ajoelhou diante do mandatário o pedindo para que ele reconsiderasse a decisão, o que não foi atendido. Confira:

A Federação e a Liga Turca ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido. Por sua vez, o presidente do Istanbulspor deixou o estádio sem dar esclarecimentos.

Técnico do Trabzonspor, Abdullah Avci disse que uma decisão será tomada pela Federação e afirmou que ele e sua equipe esperam a retomada da partida.



"A Federação tomará a decisão. Eu e minha equipe queremos continuar no jogo. Não há nada que possamos mudar conversando", contou o treinador.