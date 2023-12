Jogadores da seleção brasileira reunidos no gramado - Vitor Silva/CBF

Publicado 19/12/2023 19:33 | Atualizado 19/12/2023 19:35

Rio - Nesta terça-feira, 19, a CBF anunciou que o Brasil fará um amistoso contra o México. A partida, que servirá de preparação para a Copa América , está marcada para acontecer no dia 8 de junho de 2024, nos Estados Unidos.

As duas seleções se enfrentaram pela última vez em 2018, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Naquela ocasião, o Brasil levou a melhor ao vencer por 2 a 0. Neymar e Firmino fizeram os gols do jogo.

A Canarinho também leva vantagem no histórico geral. Em 41 partidas disputadas, a seleção brasileira venceu 24 vezes, empatou sete e perdeu dez.

SOBRE A COPA AMÉRICA

A competição começa no dia 20 de junho e termina no dia 14 de julho. A grande final será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. A estreia da seleção brasileira será no dia 21 de junho, no SoFI Stadium, em Inglewood, na Califórnia.