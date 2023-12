Luis Enrique é o técnico do PSG - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/12/2023 21:44

França - A relação com Mbappé foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Luis Enrique desta terça-feira, 19. Vale lembrar que, na semana passada, o atacante ficou irritado com a postura do PSG no empate em 1 a 1 com o Borussia Dortmund , em partida válida pela Liga dos Campeões. Já no domingo, não comemorou o gol que marcou para abrir o placar no empate em 1 a 1 com o Lille, pelo Campeonato Francês.

"Não estamos noivos, mas quase. Estou muito próximo da maioria dos meus jogadores. Com Kylian (Mbappé), sempre fomos muito próximos, ele é alguém que faz piadas, que sempre sorri. Estou muito feliz com isso e não só com Kylian, mas com todos, mesmo sabendo que os jogadores que jogam menos estão um pouco menos felizes", garantiu Luis Enrique.

Na coletiva, o treinador também falou sobre a Real Sociedad, adversário do Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida acontecerá no dia 14 de fevereiro, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Já a partida da volta está marcada para o dia 5 de março, no mesmo horário, no Estádio Anoeta.

"Estou especialmente feliz porque queria muito voltar para Espanha. Conhecemos muito bem o La Real, muitos jogadores estiveram comigo na seleção, conhecemos o treinador, a cidade. Isso é uma notícia muito boa. Eles vão representar dificuldades para nós, porque terminaram em primeiro lugar no seu grupo, à frente do Inter, que foi finalista na época passada. É uma equipa que pratica um futebol muito bom e tem ideias claras", disse o treinador.