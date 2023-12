Luis Enrique ordenou que jogadores do PSG diminuíssem o ritmo no fim do duelo, o que desagradou Mbappé - AFP

Publicado 14/12/2023 10:30

Alemanha - O francês Kylian Mbappé não ficou satisfeito com a postura do PSG no fim da partida contra o Borussia Dortmund, que terminou empatada em 1 a 1, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nos minutos finais, sabendo do resultado parcial do jogo entre Newcastle e Milan, que terminou em vitória dos italianos por 2 a 1, os jogadores do PSG diminuíram o ritmo, visto que já estavam se classificando para as oitavas de final.



Mbappé estava irritado porque o empate garantia a equipe no mata-mata, mas não na liderança do Grupo F. Agora, os comandados de Luis Enrique estarão no Pote 2 do sorteio das oitavas de final da competição.

"É normal para os jogadores ficarem frustrados, tivemos cinco chances para marcar. Cinco chances! Seríamos estúpidos se tomássemos um gol faltando cinco minutos para o fim. Quando um jogador está frustrado, é meu papel gerenciar os riscos, essa tensão", declarou o treinador, em entrevista coletiva.

Luis Enrique também afirmou, em entrevista à 'Movistar+', que deu ordens para que o PSG diminuísse o ritmo, mas que só o fez após o gol da virada do Milan na Inglaterra, sobre o Newcastle: "O empate servia para nós. Tentamos circular mais a bola para tentar chegar com alguma chance muito clara, e sem tomar contra-ataque".