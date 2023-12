André e Nino foram protagonistas do Fluminense na Libertadores da América - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/12/2023 09:00

O Mundial de Clubes pode marcar a despedida de André e Nino do Fluminense. Ambos são peças fundamentais no esquema tático de Fernando Diniz e foram essenciais na conquista do título inédito da Libertadores da América deste ano. No entanto, provavelmente serão vendidos pelo Tricolor, conforme já admitiu o próprio presidente do clube, Mário Bittencourt.



O volante chegou ao Fluminense em 2013, mas curiosamente era centroavante na base do Bahia. André se encontrou em Xerém, foi lapidado na nova posição e se tornou um dos melhores do país em 2023, com apenas 22 anos. Vestiu a camisa tricolor em 169 oportunidades e viveu, neste ano, o momento mais especial da carreira: o título do principal torneio de clubes do continente.



Titular absoluto ao longo de toda a campanha, foi um dos pilares da equipe. Com muita personalidade, comandou o meio-campo em partidas decisivas no mata-mata e, inclusive, na final, contra o Boca Juniors, no Maracanã.



O zagueiro Nino também tem longa história com o Tricolor. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 2019, vindo por empréstimo do Criciúma, e foi não só um dos jogadores mais importantes no título sul-americano, como também de toda a reconstrução do clube.



Inicialmente, o defensor veio como uma aposta da diretoria, mas acabou dando certo e teve os direitos adquiridos de vez no fim de 2019. Em cinco anos, entrou em campo com a camisa tricolor 244 vezes. Capitão da equipe, teve a honra de ser o responsável por levantar o troféu da Libertadores.



Além de destaques no torneio continental, André e Nino fizeram um ótimo Campeonato Brasileiro. De acordo com o ‘Sofascore’, o volante foi o líder de acertos de passes na competição e, o zagueiro, o quarto.



Ao longo de 2023, devido ao alto nível de futebol apresentado, a dupla foi convocada para vestir a camisa da seleção brasileira e disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nino, inclusive, teve lesão no joelho esquerdo nas vésperas da final da Libertadores, mas fez tratamento intensivo e conseguiu se recuperar a tempo de entrar em campo.



Após o Mundial de Clubes, André e Nino devem deixar o Fluminense para alçar voos maiores na carreira. Ambos têm como provável destino o futebol europeu. Os interessados no volante são Liverpool, Arsenal e Fulham, todos da Inglaterra.



O zagueiro pode se tornar jogador do Nottingham Forest, também inglês, que já sinalizou que pagará a multa ao Tricolor. Porém, o Frankfurt, da Alemanha, é outro clube que deseja contar com o atleta em 2024.



Mesmo saindo do clube, eles deixaram as marcas na histórica campanha protagonizada neste ano. Ao lado dos companheiros, André e Nino conquistaram e foram pilares do título mais importante entre todos os já alcançados pelo Fluminense. Que agora venha o Mundial!

*Matéria de Theo Faria sob a supervisão de Pedro Logato