Nino é o capitão do Fluminense desde 2022, após a aposentadoria de FredLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 13/12/2023 15:52

Um dos destaques do Fluminense na campanha da conquista da Libertadores deste ano, o zagueiro Nino vem sendo cobiçado pelo futebol europeu. Além do Nottingham Forest, da Inglaterra, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, demonstrou interesse na contratação do defensor e, inclusive, sinalizou que pagaria a multa rescisória do jogador para contratá-lo. As informações são do "Trivela".

O Nottingham Forest havia sinalizado que desembolsaria 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,5 milhões) por Nino. Entretanto, o próprio clube inglês travou a negociação e, com isso, o Frankfurt aparece como uma alternativa. As conversas estão em andamento e mais atualizações devem aparecer nas próximas semanas, enquanto o zagueiro disputa o Mundial de Clubes.

Nino foi um dos grandes nomes do Fluminense em 2023. O capitão fez 55 jogos pelo Tricolor nesta temporada, tendo feito cinco gols e sendo a principal referência defensiva da equipe treinada por Fernando Diniz. Seu bom desempenho fez com que o zagueiro fosse chamado por seu treinador para compor a seleção brasileira durante as datas-fifa desse ano.