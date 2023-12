Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/12/2023 16:32

Rio - Com as contratações de Renato Augusto e Antônio Carlos fechadas, o Fluminense ainda irá em busca de outros reforços para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "Trivela", a tendência é que cheguem mais quatro reforços para o treinador Fernando Diniz planejar 2024.

A prioridade é a contratação de um zagueiro, dois meias e um atacante. O Fluminense deverá perder André e Nino, que estão a caminho do futebol europeu, com isso, a atenção redobrada para os setores da defesa e do meio-campo. Mesmo com a chegada de Antônio Carlos e Renato Augusto, novas contratações devem pintar.

Para o ataque, o Fluminense deseja um nome que possa dar mais opções de lado para Fernando Diniz. Moisés e Bruno Fernandes foram avaliados, porém, não devem reforçar o clube carioca. O Tricolor observa bem o mercado e planeja outros nomes para o setor.