Delegação do Fluminense na ArábiaDivulgação / Fluminense

Arábia Saudita - Após pouco mais de 13 horas de viagem, a delegação do Fluminense chegou nesta quarta-feira, por volta de 10 horas (de Brasília) e 16 horas (do horário local) na cidade de Jidá, na Arábia Saudita. Campeão da Libertadores, o Tricolor fará sua estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira.

"Um pouco cansado. Viagem longa, mas muito confortável. A gente chega muito animado para os dias que vamos viver aqui e com muita esperança", afirmo Nino na chegada em entrevista ao portal "GE".

Nesta terça, a delegação tricolor irá descansar e está prevista uma entrevista coletiva do treinador Fernando Diniz e do capitão Nino. Os treinamentos começarão nesta quinta e vão até o domingo, véspera da estreia do clube das Laranjeiras.



O Fluminense fará a sua estreia no Mundial de Clubes já na semifinal da competição. O adversário será o vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na próxima sexta. O Tricolor entra em campo, às 15 horas (de Brasília), na próxima segunda.