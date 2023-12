Torcida do Fluminense comemorou o título da Libertadores no estádio de Laranjeiras e poderá acompanhar o Mundial de lá - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/12/2023 11:44

uma área temática para apresentar um pouco da cultura árabe. O Tricolor divulgou toda a programação para os dias 16, 17 e 18. A Casa Laranjeiras, evento do Fluminense para os torcedores acompanharem o Mundial de Clubes , terá, além de shows, outras atividades, além de. O Tricolor divulgou toda a programação para os dias 16, 17 e 18.

Além do telão para a torcida assistir à estreia, contra Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Al Ahly (Egito), o clube terá apresentações dos Djs Nathy, Saci e Laura Atala e dos cantores Thiago Messer, Thiago Gross e Lara Zuzarte. Também haverá dança árabe.



Entre as atividades, haverá um camelo mecânico (ao invés do touro), um espaço para fazer tatuagem e totens dos jogadores em tamanho real para fotos. Para alimentação, haverá food trucks.



A Casa das Laranjeiras funcionará de 16h às 22h no sábado (16) e no domingo (17), com ingressos a R$ 20 para não-sócios e entrada gratuita para sócios. Para a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, às 15h (de Brasília), o evento terá início mais cedo, às 13h. As entradas custarão R$ 30 (sócios) e R$ 60 (não-sócios).



Confira a programação completa da Casa Laranjeiras:





16/12 - Sábado

DJ Nath

Dança Árabe

Thiago Messer



17/12 - Domingo

DJ Saci

Dança Árabe

Lara Zuzarte



18/12 - Segunda

DJ Laura Atala

Thiago Gross

Telão com jogo do Fluminense