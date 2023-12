Fábio - Lucas Merçon / Fluminense

FábioLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/12/2023 09:00 | Atualizado 13/12/2023 10:04

Rio - Aos 43 anos, Fábio está prestes a quebrar mais um recorde com a camisa do Fluminense. Quando entrar em campo para defender o Tricolor no Mundial de Clubes, o goleiro se tornará o jogador brasileiro mais velho a ter disputado a competição.

No dia da estreia do Fluminense no Mundial, Fábio terá 43 anos, dois meses e 18 dias de vida. O goleiro desbancará Léo Moura, que atuou no torneio pelo Grêmio, em 2017, com 39 anos, um mês e 19 dias. O ex-lateral-direito também será ultrapassado por Felipe Melo, que entrará em campo com 40 anos, quatro meses e 22 dias e assumirá a segunda colocação entre os brasileiros.



Veja como ficará o ranking dos brasileiros mais velhos a disputarem o Mundial de Clubes:

1º - Fábio (Fluminense - 2023) - 43 anos, dois meses e 18 dias*

2º - Felipe Melo (Fluminense - 2023) - 40 anos, quatro meses e 22 dias*

3º - Léo Moura (Grêmio - 2017) - 39 anos, um mês e 19 dias

4º - Clemer (Internacional - 2006) - 38 anos, um mês e 27 dias

5º - Mauro Galvão (Vasco - 2000) - 38 anos 26 dias

6º - Cafu (Milan - 2007) - 37 anos, seis meses e nove dias

7º - Thiago Silva (Chelsea - 2021) - 37 anos, quatro meses e 21 dias

*Números calculados com base na data de estreia do Fluminense no Mundial de Clubes (18 de dezembro)

Na classificação geral, incluindo brasileiros e estrangeiros, Fábio ficará com a segunda posição. O goleiro estará atrás do colega de posição Óscar Pérez, mexicano que defendeu o Pachuca-MEX em 2017 e chegou a enfrentar o Grêmio. Na época, ele atuou com 44 anos, 10 meses e 10 dias.

Veja como ficará o ranking geral:

1º - Óscar Pérez (Pachuca - 2017) - 44 anos, 10 meses e 10 dias

2º - Fábio (Fluminense - 2023) - 43 anos, dois meses e 18 dias*

3º - Felipe Melo (Fluminense - 2023) - 40 anos, quatro meses e 22 dias*

4º - Miguel Calero (Pachuca - 2010) - 39 anos, oito meses e um dia

5º - Ante Covic (Wanderers - 2014) - 39 anos e seis meses

6º - Paolo Maldini (Milan - 2007) - 39 anos, cinco meses e 20 dias

7º - Hitoshi Sogahata (Kashima Antlers - 2018) - 39 anos, quatro meses e 20 dias



*Números calculados com base na data de estreia do Fluminense no Mundial de Clubes (18 de dezembro)

O Fluminense embarcou para a Arábia Saudita, onde disputará o Mundial de Clubes, na noite da última terça-feira (12). O Tricolor estreia na competição no dia 18 de dezembro, já na semifinal, contra Al-Ahly, Al-Ittihad ou Auckland City.