Diniz já vem estudante os possíveis adversários do Fluminense no Mundial de Clubes - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 13/12/2023 13:09

"No fundo não assisti a nada do jogo de ontem, mas temos mapeado e estudado os dois times. Vamos acompanhar in loco dentro do estádio pra fazer os ajustes finais", afirmou.



O Fluminense estreia no Mundial de Clubes na segunda-feira (18), às 15h (de Brasília) com a expectativa de chegar à final, mas tentando não pensar muito num possível encontro com o Manchester City. Diniz prega respeito ao adversário e foco.



"Emocional a gente tem que cuidar o tempo todo. É um sonho para nós. Não estamos pensando na final agora. Foco na semifinal, no Ittihad e no Al Ahly. O mais importante é os jogadores estarem bem, conectados, felizes de estarem aqui e se prepararem bem para fazermos uma estreia muito boa", disse.



"A entrega vai ser a mesma, Fluminense vai estar com aquele espírito de vitória. Contamos muito com a torcida e agradecemos desde já por todo o carinho que temos recebido há um bom tempo".