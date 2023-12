Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/12/2023 14:15

Rio - Reforço do Fluminense para a próxima temporada, Renato Augusto, de 35 anos, foi um pedido de Fernando Diniz. Em entrevista à Flu TV, o treinador falou sobre o ex-jogador do Corinthians, que ainda não foi anunciado pelo clube carioca, e fez muitos elogios.

"Renato é um jogador que dispensa comentários, história linda no futebol, extremamente talentoso, que decide jogo. Todas as informações de que é um grande profissional, excelente caráter, ótimo amigo. Jogador fala pelo seu gesto no campo. Faz muito tempo que admiro o Renato, para a gente vai ser uma alegria e honra muito grande contar com tamanho talento e também integridade pessoal", disse.

Formado nas divisões de base do Flamengo, Renato Augusto se transferiu para o Bayer em 2008. Após quatro temporadas e meia no clube alemão, o meia chegou ao Corinthians. No Timão, Renato Augusto viveu seu melhor momento no futebol brasileiro, tendo sido campeão e eleito o melhor jogador do Brasileiro de 2015. Ao fim do ano, migrou para o futebol chinês, onde atuou por cinco temporadas, até voltar ao Corinthians em 2021.

Renato Augusto defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, entrando em campo em três jogos e fazendo um gol. Na última temporada, pelo Corinthians, o meia atuou em 45 jogos, fez seis gols e deu 10 assistências.