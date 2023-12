David Duarte - Divulgação/Bahia

Publicado 13/12/2023 12:51

Rio - O Bahia tem interesse em continuar com o zagueiro David Duarte, que pertence ao Fluminense. De acordo com o “ge”, o clube nordestino procurou o Tricolor para negociar a permanência do defensor.

O clube baiano quer exercer seu direito de compra, previsto no contrato de empréstimo de David. O time carioca não deve dificultar a negociação, já que o zagueiro está fora dos planos para 2024.

David Duarte disputou 22 partidas pelo Bahia em 2023. Ele foi titular na última partida da equipe no Brasileirão, contra o Atlético-MG, que garantiu a permanência dos baianos na Série A.