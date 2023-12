Jogadores do Fluminense desembarcaram na Arábia Saudita na quarta e terão quatro dias de treino até a semifinal - Divulgação/Fluminense

Publicado 14/12/2023 08:00

pode ter 72 partidas, caso chegue à final do Mundial de Clubes.

O Fluminense desembarcou na Arábia Saudita, na quarta-feira (13) , com o sonho do título e também um peso extra na bagagem, que é o desgaste físico natural ao fim de uma temporada. E no futebol brasileiro, esse cansaço fica ainda maior devido ao excesso de jogos. O Tricolor, por exemplo,, caso chegue à final do Mundial de Clubes.

Dos sete times participantes do torneio, somente outro além do Fluminense está em fim de temporada. Entretanto, o Urawa Reds (Japão) chega à Arábia Saudita com 57 jogos, podendo ir a 60 se for à final, com o mesmo número de torneios disputados: quatro.



Como comparação, os cinco jogadores que mais aturam na temporada são Fábio (65 jogos), André (60), Germán Cano e Arias (59) e Nino (55).

A diferença em relação aos japoneses são as 15 datas de Campeonato Carioca. Por mais que a comissão técnica do Fluminense tenha promovido o revezamento de jogadores e poupado titulares nos últimos meses, a média da equipe é de 52 partidas. Invariavelmente o desgaste físico após uma temporada inteira aparece, até pelos fortes treinos do dia a dia ao longo de 2023.



"Uma temporada muito cansativa, a gente chega todo mundo próximo do limite. Não temos deixado isso tomar conta da nossa mente. Teremos um jogo muito difícil na semifinal e a gente espera estar bem preparado", afirmou o capitão Nino, na chegada a Jidá, capital da Arábia Saudita.



Por outro lado, os outros cinco clubes no Mundial estão praticamente no meio de temporada. Entre os possíveis adversários do Fluminense, o Al-Ittihad (Arábia Saudita) é quem mais esteve em campo nesse grupo (28 jogos oficiais), enquanto o Al Ahly (Egito) é quem menos atuou (15).



No outro lado da chave do Mundial de Clubes, o Manchester City (Inglaterra) chegou a 25 partidas na quarta-feira e o León (México) tem 21. Já eliminado, o Auckland City (Nova Zelândia) disputou 19.

Entretanto, o Fluminense teve um período de descanso, ficando 11 dias sem jogar até a semifinal. Enquanto isso, os ingleses vão completar uma maratona de oito partidas em 28 dias caso estejam na final.

"Não preocupa (a diferença na questão física). São cenários diferentes, eles chegam no meio da temporada e nós, na final. Mas temos a mesma vontade e essa sede de fazer nosso melhor e representar o Fluminense da melhor maneira", avaliou Arias, após o último jogo no Maracanã, contra o Grêmio.



Quanto cada time no Mundial de Clubes jogou na temporada



- Fluminense - 70 vezes



- Urawa reds - 57



- Al-Ittihad - 28



- Manchester City - 24



- León - 21



- Auckland City - 19



- Al Ahly - 15

Quantas partidas os titulares do Fluminense disputaram em 2023

- Fábio - 65

- André - 60

- Germán Cano - 59

- Arias - 59

- Nino - 55

- Ganso - 54

- Samuel Xavier - 52

- Keno - 51

- Martinelli - 49

- Felipe Melo - 45

- Marcelo - 30