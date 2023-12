Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol - Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo

Publicado 13/12/2023 20:36

Rio - O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, rejeitou o convite para o cargo de diretor de Seleções na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). José Perdiz, nomeado interventor na entidade, acenou com a proposta para ocupar o posto, vago desde a saída de Juninho Paulista como coordenador da equipe principal.

A movimentação nos bastidores já faz parte do cenário eleitoral que será organizado pelo presidente licenciado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta quarta-feira, Ednaldo Rodrigues, que foi deposto da presidência da CBF, perdeu recurso que levou ao Superior Tribunal de Justiça, de Brasília.

Reinaldo, em entrevista ao "Uol", reforçou apoio a Ednaldo, com quem foi eleito como vice-presidente da CBF. Na mesma ação que retirou o antigo mandatário do cargo, o cartola da FPF também foi deposto.



"Sou Ednaldo. Estou com ele e não abro. Fui eleito junto com ele. Todos nós que fomos eleitos e muitas federações são conscientes que precisávamos modificar a gestão da CBF. Mas a Justiça escolher a hora é uma coisa que me incomoda. A minha história não tem traição, sou leal às pessoas. Não vou mudar isso depois de mais de 30 anos de futebol", disse o dirigente ao "Uol".

Eleições da CBF

Para o candidato ser elegível no pleito pela presidência, é necessário apoio de ao menos oito federações filiadas e mais cinco clubes das Séries A e B. Os votos das federações têm peso três, contra dois dos clubes da Série A e peso mínimo dos participantes da Segundona.



O regulamento quanto à distribuição dos pesos para a votação foi alvo de ação do Ministério Público na mudança das regras eleitorais, o que desencadeou o Termo de Ajustamento de Conduta assinado por Ednaldo Rodrigues, anulado na última quinta-feira em decisão judicial de segunda instância.