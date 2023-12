Publicado 13/12/2023 18:20

Rio - Com a temporada europeia se encaminhando para a metade, o Chelsea vem fazendo novamente uma campanha abaixo do esperado. A situação do treinador Mauricio Pochettino no comando dos Blues não está tão favorável. De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", a perda do posto de capitão de Thiago Silva na atual temporada abalou o vestiário do clube londrino.

Segundo a publicação, jogadores do elenco estão inconformados com esse tratamento para com o zagueiro brasileiro. Pochettino rejeita qualquer problema com o zagueiro, e entende que um jogador de sua estatura não precisa da braçadeira de capitão para ser um líder do elenco do Chelsea.

Atualmente, o capitão do Chelsea é Reece James, a segunda opção é o lateral-esquerdo Ben Chilwell. Apesar de ambos estarem lesionados, a terceira escolha de Pochettino foi Gallagher, de 23 anos. Quando o jogador esteve ausente, o argentino optou pelo defensor Colwill, de 20 anos. O atleta estreou na equipe principal nesta temporada.

Thiago Silva, de 39 anos, tem contrato com o Chelsea até junho de 2024. A permanência do brasileiro na próxima temporada é incerta. O Fluminense tem interesse na contratação do defensor.