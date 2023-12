Edinson Cavani - Alejandro Pagni/AFP

Publicado 13/12/2023 17:20

Rio - O atacante Edinson Cavani, de 36 anos, que foi contratado pelo Boca Juniors no meio da temporada atual poderá deixar o clube argentino em breve. De acordo com informações do comentarista da Band, Chico Garcia, o uruguaio estaria sendo oferecido para clubes da Série A.

Os primeiros clubes procurados por Cavani seriam Flamengo e Grêmio. A possibilidade do uruguaio atuar no Rubro-Negro é pequena, já que o clube carioca tem Pedro e Gabigol para a posição. No clube gaúcho, Cavani viria para substituir seu ex-companheiro da ataque da seleção uruguaia, Luís Suárez.

Cavani foi contratado pelo Boca após passar 16 temporadas no futebol europeu, atuando por Palermo, Napoli, PSG, Manchester United e Valencia. Porém, o atacante não vem bem. Ele atuou em 16 jogos e fez apenas três gols.