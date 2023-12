Lance do jogo entre Borussia Dortmund e PSG - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/12/2023 19:10

Alemanha - O PSG empatou com o Borussia Dortmund em 1 a 1 no Signal Iduna Park, nesta quarta-feira, 13, pela última rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Assim, o time parisiense assegurou a segunda colocação do grupo e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Os alemães, vale lembrar, já estavam classificados para a próxima fase da competição.

Os dois gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Aos 16, Karim Adeyem abriu o placar para o Borussia Dortmund. O PSG respondeu rápido e deixou tudo igual no marcador cinco minutos depois, com Zaïre-Emery.

No outro jogo do grupo, o Milan venceu o Newcastle de virada por 2 a 1, ficou com o terceiro lugar do Grupo F e garantiu vaga no playoff da Liga Europa. Já a equipe inglesa amargou a lanterna e está eliminada de competições europeias na temporada 2023/24.

VEJA COMO FICOU A TABELA DO GRUPO

1 - Borussia Dortmund (11 pontos)

2 - PSG (oito pontos)

3 - Milan (oito pontos)

4 - Newcastle (cinco pontos)

*PSG levou a melhor sobre o Milan nos critérios de desempate