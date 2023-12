Zé Vitor, zagueiro do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Zé Vitor, zagueiro do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 13/12/2023 18:44

O Vasco recebeu uma oferta vinda do futebol ucraniano pelo zagueiro Zé Vitor, cria das categorias de base do Cruz-Maltino. A proposta foi de empréstimo com opção de compra de R$ 5,35 milhões por 80% dos direitos do jogador. Entretanto, o clube de São Januário recusou tal oferta. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O Vasco, entretanto, fez uma nova contraproposta para tal clube, que não teve seu nome revelado: 30% do valor inicial proposto por tal equipe. Caso esse time acate tal pedida do Cruz-Maltino, a saída por empréstimo de Zé Vitor deve ser encaminhada.

O futebol turco não é o único de olho no futebol de Zé Vitor. Ainda segundo o jornalista, outros clubes do Brasil também sondaram a situação do jogador de 21 anos, que tem contrato como Vasco até dezembro de 2026.

Revelado pelo Vasco em 2022, Zé Vitor fez poucos jogos pela equipe profissional do clube. Ao todo, o zagueiro fez 12 partidas pelo Cruz-Maltino, sendo apenas três pelo time titular. O defensor, entretanto, ficou marcado por discutir com o atacante Pablo Vegetti no jogo do contra o Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.