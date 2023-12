Tomás Rincón comemorando gol pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Publicado 13/12/2023 14:32

De olho em nomes para compor o elenco de 2024, o Vasco monitora a situação do volante Tomás Rincón, rebaixado com o Santos para a Série B. O Cruz-Maltino, entretanto, tem a disputa de outros três clubes brasileiros e dois dos Estados Unidos. As informações são do "iG".

Um desses clubes brasileiros que demonstraram interesse em Rincón é o Bahia, que também reformula seu elenco após a luta contra o rebaixamento no último Brasileirão. Por outro lado, o Santos manifestou o desejo de contar com o venezuelano para a próxima Série B. Uma reunião entre o staff do atleta e Peixe deve acontecer nas próximas semanas.

Rincón chegou no Santos em agosto e foi um dos principais jogadores da equipe na reta-final do Campeonato Brasileiro. O venezuelano fez 16 jogos pelo Peixe em 2023, com dois gols e uma assistência. Além do clube paulista, o volante de 35 anos tem passagens por Sampdoria, Torino, Juventus, Genoa, Hamburgo, Deportivo Táchira e Zamora.