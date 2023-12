Lucas Piton - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/12/2023 09:30 | Atualizado 13/12/2023 09:30

Rio - Apesar da temporada abaixo do esperado, alguns jogadores do Vasco se valorizaram. De acordo com informações do portal "GE", o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 23 anos, recebeu consultas do futebol europeu e pode não seguir na equipe em 2024.

Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou ao Vasco, porém, o staff de Piton se reuniu com representantes de um clube. O lateral tem cidadania europeia, tendo inclusive sido pré-selecionado para defender a seleção italiana.

Piton chegou ao Vasco no começo do ano em uma operação de R$ 16,6 milhões por 60% dos seus direitos comprados junto ao Corinthians. Na atual temporada, ele entrou em campo em 49 partidas, fez um gol e deu sete assistências. O lateral tem contrato até o fim de 2026.