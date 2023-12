Alexandre Mattos e Lúcio Barbosa - Leandro Amorim

Publicado 12/12/2023 09:59 | Atualizado 12/12/2023 10:29

Rio - Novo diretor executivo do Vasco, Alexandre Mattos, de 47 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. No Galeão, o dirigente citou os motivos que o fizeram optar pela proposta de trabalhar no clube carioca. O seu contrato vai até o fim de 2025.

"O gigantismo, o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e sem dúvida chego para um que é um dos maiores. O tamanho da instituição, a torcida apaixonada que é. Muito motivado, com total energia, hoje sou um profissional maduro, já com 20 anos nessa estrada e sem dúvida com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece", afirmou em entrevista ao "GE".



Com passagens por clubes importantes como Cruzeiro, Atlético-MG, Palmeiras e Athletico-PR, Alexandre Mattos ressaltou o carinho que recebeu na chegada ao Vasco.

"Sem dúvida o carinho é legal, mas a responsabilidade aumenta muito. Vou trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, o treinador, elas brilhem bastante. Isso que é o importante", disse.