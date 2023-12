Gary Medel é um dos destaques da arrancada do Vasco para fugir do rebaixamento - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 11/12/2023 17:34

Medel chegou ao Vasco no meio do ano e caiu nas graças da torcida ao tornar-se peça importante no time que conseguiu fugir do rebaixamento. Chamado de pitbull pelos vascaínos, apelido que gosta de ter "pelo caráter e forma de jogar", o chileno prefere ter em casa os dois chihuahuas da família, um deles chamado de Tyson, como o famoso pugilista (Mike Tyson), e a outra Nala.



Essa e outras curiosidade, como gostar de assistir ao anime Naruto e do filme Scarface, com o ator Al Pacino, Medel conta um pouco de sua vida pessoal em um vídeo publicado nesta segunda-feira (11), pelas Vasco nas redes sociais.



O chileno também disse gostar de comer massa, em especial lasanha, e também purê com frango. Fã na infância do ex-atacante chileno Zamorano, ele também chamou a torcida do Vasco de "extraordinária" e "entre as grandes", e gosta da palavra "união".



Medel foi titular em todas as 20 partidas que disputou pelo Vasco no segundo semestre. Homem de confiança do técnico Ramón Díaz, foi capitão e, apesar de ser volante de origem, atuou mais como zagueiro.