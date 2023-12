Alexandre Mattos no lançamento do livro 'Muito mais que um jogo: a gestão nos clubes do futebol brasileiro' - Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Alexandre Mattos no lançamento do livro 'Muito mais que um jogo: a gestão nos clubes do futebol brasileiro'Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 11/12/2023 17:19

Rio - Agora é oficial: Alexandre Mattos é novo Diretor Executivo do Departamento de Futebol Profissional do Vasco. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 11. O dirigente, inclusive, já concedeu uma entrevista ao site oficial do Cruz-Maltino e comemorou o acerto.

"Muito feliz de chegar pra contribuir com meu trabalho neste novo momento e gestão do clube. Me preparei, estudei na FIFA, na UEFA, e estou pronto, com muita humildade, pra colaborar. O Vasco é gigante e tem uma das torcidas mais apaixonadas do país, um verdadeiro patrimônio dessa equipe. Vamos juntos construir uma trajetória vitoriosa", disse Alexandre Mattos.

A contratação é o primeiro passo do Vasco para iniciar o planejamento para a próxima temporada. Na última semana, o CEO da SAF, Lúcio Barbosa , afirmou que o Cruz-Maltino irá se preparar para montar um elenco que busque títulos em 2024.

Alexandre Mattos substituirá Paulo Bracks Foto: Leandro Amorim/Vasco

SOBRE ALEXANDRE MATTOS

Ele iniciou o trabalho como executivo de futebol no América-MG, em 2005. Posteriormente, em 2012, foi para o Cruzeiro. Lá, o diretor de futebol conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), além do Campeonato Mineiro de 2014.

Depois, foi para o Palmeiras. Pelo Alviverde, venceu a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.

Mattos também trabalhou no Atlético-MG, onde conquistou o Campeonato Mineiro de 2020. O último clube do profissional foi o Athletico-PR.