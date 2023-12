Endrick em disputa de bola com Gabriel Pec no jogo entre Vasco e Palmeiras válido pela segunda rodada do Brasileirão 2023 - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 09/12/2023 13:27

Rio - Endrick foi um dos grandes destaques do Palmeiras que conquistou o Campeonato Brasileiro pela 12ª vez. Em entrevista à "Espn", o jovem de 17 anos elegeu a torcida do Vasco como a mais impressionante que já enfrentou em sua curta carreira.

Nesta temporada, o atacante enfrentou o Cruz-Maltino no primeiro turno do Brasileirão, no empate em 2 a 2 válido pela 2ª rodada da competição. Na ocasião, o jogo foi no Maracanã e Endrick entrou na segunda etapa no lugar de Rafael Navarro. Já no returno o atleta não saiu do banco na vitória por 1 a 0 do Alviverde.

No ano passado, após a conquista da Copa do Brasil Sub-17 pelo Palmeiras, Endrick já havia declarado sua admiração pela torcida do Cruz-Maltino.

''É inexplicável, eu até me arrepio. Não estou querendo ganhar a torcida do Vasco, não estou querendo que eles gostem de mim. Mas até na base você vê o que eles (torcedores do Vasco) fazem. Antes de entrar em campo, eu estava com um frio na barriga. Já sabíamos que ia ser difícil, como foi no primeiro jogo. Mas com essa torcida aí... Não tem como'', disse o jovem.