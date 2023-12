Apenas no primeiro semestre, com a necessidade de montar um grupo quase do zero, Vasco gastou cerca de R$ 100 milhões em 16 nomes - Daniel Ramalho/Vasco

ter à disposição R$ 270 milhões não é garantia de um bom trabalho na formação do grupo, como a própria SAF cruz-maltina aprendeu.

Mas não é garantia de um bom trabalho na formação do grupo, como a própria SAF cruz-maltina aprendeu.

Em meio a uma reformulação completa com o retorno à Série A e a chegada oficial da 777 Partners ao comando do futebol, o Vasco apostou alto e contratou ao todo 25 jogadores ao longo do ano. Com cerca de R$ 115 milhões gastos, foi o ano com o maior investimento em contratações, mas não necessariamente bem gasto.

Somente no primeiro semestre, com a necessidade de montar um grupo quase do zero, o Vasco gastou cerca de R$ 100 milhões em 16 nomes. Somente Léo Jardim e Lucas Piton terminaram a temporada como titulares absolutos, com Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Léo, Jair e Robson também tiveram espaço.



Por outro lado, os outros nove contratados não foram tão bem, como os dois principais nomes, que não funcionaram: Pedro Raul marcou apenas nove gols e saiu em baixa em julho, para o Toluca, do México. E a grande aposta, que foi Orellano, não conseguiu se firmar em momento algum e terminou o ano machucado e com apenas 23 partidas.

"O Vasco não merece isso, e ano que vem a gente vai fazer diferente. Nossa filosofia é ser competitivo, vamos continuar buscando isso. A gente quase quadruplicou o valor do nosso time. Tudo acontecer dentro de um ano é muito complexo. Foram decisões rápidas, e a maioria acertada", avaliou o CEO do Vasco, Lucio Barbosa.

Na janela do segundo semestre, com o desespero da luta contra o rebaixamento e a necessidade de encorpar o elenco, o Vasco trouxe mais nove jogadores, desta vez com mais precisão. Cinco deles se tornaram titulares e importantes para a arrancada: Maicon, Medel, Paulinho, Praxedes e Vegetti.

E outros dois, Payet e Serginho, também se mostraram decisivos em alguns jogos. Só mesmo Jefferson e Sebastián não funcionaram. Tudo isso gastando menos: apenas R$ 12 milhões nessas contratações, um sinal de que quantidade e preço não significam qualidade.





Confira todas as contratações do Vasco em 2023

Goleiros: Ivan e Léo Jardim (1ª janela de transferências);



Zagueiros: Léo, Robson e Capasso (1ª); Maicon e Medel (2ª janela);



Laterais: Lucas Piton, Pumita Rodríguez e Paulo Henrique (1ª); Jefferson (2ª);



Meios de campo: De Lucca, Mateus Carvalho, Andrey, Jair, Carabajal (1ª); Paulinho, Praxedes e Payet (2ª);



Atacantes: Orellano, Pedro Raul e Rwan Cruz (1ª); Serginho, Sebastián e Vegetti (2ª).