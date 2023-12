Alexandre Mattos - Divulgação / Athletico-PR

Publicado 11/12/2023 16:00

Rio - Após a saída de Paulo Bracks, o Vasco já tem um substituto para a função. O Cruz-Maltino fechou Alexandre Mattos para ser diretor esportivo da SAF. Ele trabalhou no Athetico-PR na última temporada e assinou com o clube carioca até 2025.

As negociações estavam encaminhadas desde a última quinta-feira e foram concretizadas no começo desta semana. O Corinthians teria tentado atravessar as conversas, mas o acordo com o Vasco acabou sendo firmado por Mattos.

A contratação de Alexandre Mattos é o primeiro passo do Vasco para iniciar o planejamento para a próxima temporada. Na última semana, o CEO da SAF, Lúcio Barbosa afirmou que o Cruz-Maltino irá se preparar para montar um elenco que busque títulos em 2024.

Além do Athletico-PR, Alexandre Mattos tem passagens por clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG. Suas passagens mais vitoriosas foram pela Raposa e pelo Verdão, quando conquistou quatro títulos do Campeonato Brasileiro (2013, 2014, 2016 e 2018).