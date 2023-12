Rossi - Matheus Lima/Vasco

Rossi Matheus Lima/Vasco

Publicado 11/12/2023 18:00

Rio - Um dos reforços do Vasco para o segundo semestre, o atacante Rossi, de 30 anos, fez um resumo sobre a temporada do clube carioca e se mostrou empolgado em relação ao futuro do Cruz-Maltino em 2024. Ele confirmou que continuará vestindo a camisa do campeão da Libertadores de 1998.

"A temporada foi maravilhosa, o objetivo foi conquistado que é a permanência na Série A e agora é curtir as minhas férias, curtir a família, os amigos e ano que vem, se Deus quiser, será mais um ano vestindo a camisa do Vasco e se Deus quiser, pensar em título", disse em entrevista ao "GE".

Em sua segunda passagem pelo clube, Rossi entrou em campo em nove jogos, fez um gol e deu quatro assistências. O atacante explicou a clausula contratual que garantiu sua continuidade.

"O meu contrato era automático com a permanência na Série A e graças a Deus o objetivo foi concluído e estou muito feliz em fazer parte mais um ano vestindo a camisa do Vasco", finalizou.