Alex Teixeira em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 11/12/2023 12:49

Rio - Com poucas definições em relação a montagem do elenco para o ano que vem, o Vasco deverá ter uma saída importante. O atacante Alex Teixeira, de 33 anos, revelado na base do clube, e que retornou para fazer parte do elenco dificilmente irá continuar em 2024.

O jogador começou o ano como titular, mas perdeu espaço com a chegada de Ramón Díaz. No total, Alex Teixeira atuou em 35 jogos, fez quatro gols e deu seis assistências. Seu contrato se encerra no fim do ano e não deverá ser renovado.

Após passar mais de 11 anos atuando pelo futebol ucraniano, chinês e turco, Alex Teixeira voltou ao Vasco no meio do ano passado. Apesar de não ter se destacado na Série B do ano passado, o atacante teve seu contrato renovado até o fim de 2023.