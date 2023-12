Gabriel Pec - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 13/12/2023 17:50

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, despertou o interesse do Palmeiras. De acordo com o portal "LANCENET", o atual campeão brasileiro entrou em contato com o staff do jovem, porém, nenhuma proposta foi oficializada ao Cruz-Maltino.

Gabriel Pec tem contrato com o Vasco o fim de 2027. O atacante está nos planos da comissão técnica para a próxima temporada, porém, a SAF vê com bons olhos uma negociação, desde que seja vantajosa financeiramente

No ano passado, o Vasco recebeu uma proposta do Nantes, da França de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 32 milhões), porém, o clube recusou. O Cruz-Maltino acredita que novas propostas do futebol europeu poderão chegar em 2024.

Revelado na base do Vasco e profissional desde 2019, Gabriel Pec viveu sua melhor temporada na carreira. O atacante entrou em campo em 50 partidas, fez 14 gols e deu cinco assistências neste ano.