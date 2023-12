Maicon é zagueiro do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 13/12/2023 18:19

Rio - O zagueiro Maicon elogiou e destacou a importância da torcida do Vasco. Em entrevista à VascoTV, divulgada nesta quarta-feira, 13, disse que ela é surreal e ressaltou que os cruz-maltinos fizeram a diferença no momento mais importante do ano.

"Surreal, o que posso falar é que é surreal. A atmosfera aqui dentro com a torcida é diferenciada. Muitas vezes em jogos fora de casa, parece que estamos jogando dentro de casa pelo apoio da torcida. É o nosso 12º jogador, faz muita diferença. Hoje, como um todo, sempre fez a diferença, fizeram uma grande diferença no momento mais importante do ano, que foi esse jogo de hoje (vitória sobre o Red Bull Bragantino na última rodada). Graças a Deus e à torcida conseguimos nosso objetivo", disse o defensor.

Maicon começou o ano do Santos e chegou ao Cruz-Maltino em junho. Após um começo difícil, ele cresceu de produção e fechou 2023 como peça fundamental para o Vasco garantir a permanência na Série A o Brasileirão.



"O que eu sempre falei para o pessoal é que independente de resultados ou não, são momentos que todos os jogadores passam, ninguém vai estar sempre no seu melhor momento. Vão haver momentos bons e ruins para todo mundo. Nunca duvidar do seu potencial, sempre acreditar que pode ultrapassar qualquer obstáculo. Foi isso o que aconteceu, nós acreditamos até o final. Como a torcida sempre escreveu: resistiremos. Nós resistimos no final. Graças a Deus conseguimos nosso objetivo, que era a permanência", contou Maicon.