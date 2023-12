José Perdiz - Daniela Lameira/ STJD

Publicado 13/12/2023 21:50

Rio - Na noite desta quarta-feira, 13, o interventor na CBF, José Perdiz de Jesus , se manifestou pela primeira vez, em nota publicada no site da entidade. No comunicado, ele destacou que não haverá nenhum prejuízo à confederação neste período e garantiu mínima interferência nas questões desportivas, que, de acordo com Perdiz, serão tratadas pela futura gestão.

VEJA O COMUNICADO

Recebi com grande responsabilidade a indicação feita pelo Poder Judiciário para assumir temporariamente, na qualidade de administrador interino, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a realização das próximas eleições.



É dever conduzir essa etapa transitória observando rigorosamente os marcos legais com independência e imparcialidade, em consonância com o estatuto da própria Entidade e da Fifa, tendo como único objetivo atender à determinação da Justiça. Nenhum prejuízo haverá para a entidade, já que toda administração será feita sem solução de continuidade e com mínima interferência nas questões desportivas, que deverão ser tratadas pela futura gestão.



Neste período, daremos continuidade ao trabalho com transparência sobre a situação em que se encontra a CBF para conhecimento do eleito que venha a assumir o comando da entidade, de modo a garantir seu integral e regular funcionamento.



José Perdiz de Jesus

Presidente da CBF em exercício

ENTENDA A SITUAÇÃO DA CBF

No dia 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF por 3 votos a 0 . A 21ª Câmara de Direito Privado considerou que o Ministério Público do Rio (MP-RJ) não poderia tratar de assuntos ligados à confederação, uma entidade privada.

Isso porque houve um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre MP e CBF, em março de 2022, que permitiu a convocação de uma Assembleia Geral, que elegeu Ednaldo Rodrigues, até então presidente interino.

Além disso, a corte também estabeleceu que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atuaria como interventor na entidade até a convocação das novas eleições.