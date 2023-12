Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/12/2023 10:40 | Atualizado 13/12/2023 10:44

Rio - Afastado da função há uma semana, Ednaldo Rodrigues teve uma derrota na tentativa de voltar a ser presidente da CBF. A presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu recurso apresentado pelo cartola, mantendo a decisão da Justiça do Rio de Janeiro. As informações são do portal "GE".

Com isso, José Perdiz, presidente licenciado do STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) segue como interino na CBF e com a missão de convocar novas eleições para a entidade em até 30 dias. Ainda cabe recurso para Ednaldo Rodrigues em relação ao seu afastamento.

Relembre o caso



Por 3 votos a 0, a 21ª Câmara de Direito Privado considerou que o Ministério Público do Rio (MP-RJ) não poderia tratar de assuntos ligados à confederação, uma entidade privada. Isso porque houve um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre MP e CBF, em março de 2022, que permitiu a convocação de uma Assembleia Geral, que elegeu Ednaldo Rodrigues, até então presidente interino.

Com o TAC e a nova eleição, vice-presidentes foram trocados antes de cumprirem o tempo estipulado nos cargos. Alguns deles recorreram na Justiça.



Diante do problema, a Fifa chegou a enviar dois ofícios à CBF, ressaltando o risco de punição se fosse comprovada interferência da Justiça Comum na entidade. Entretanto, o risco de exclusão do Fluminense no Mundial de Clubes ou dos clubes brasileiros da Libertadores é considerada pequena.