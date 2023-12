Do Bronx e Deiveson vão representar o Brasil no UFC em 2024 - (Foto: Divulgação)

Publicado 13/12/2023 08:00

Dois brasileiros, ex-campeões do UFC, mas que vêm de vitórias depois de perderem seus títulos e buscam retomar o cinturão em 2024. Eles são Charles do Bronx e Deiveson Figueiredo, que após atingirem o ápice nas suas categorias, perderam o posto de melhor do mundo no peso-mosca e leve, respectivamente, mas não se dão por vencidos.



Aos 34 anos, Do Bronx ocupa a primeira posição no ranking peso-leve do Ultimate, e em sua última luta, derrotou Beneil Dariush por nocaute no primeiro round, em junho de 2023. Em outubro, o brasileiro enfrentaria Islam Makhachev - atual campeão dos leves e responsável por destronar Charles -, mas acabou se lesionando na semana da luta.



Dono de um cartel com 34 vitórias - 31 por nocaute ou finalização -, Charles agora aguarda por uma oportunidade de enfrentar Makhachev mais uma vez. E no que depender da categoria e de Dana White, presidente do Ultimate, a tendência é que o duelo entre eles aconteça no início do ano que vem.



Já Deiveson Figueiredo tem 35 anos. Ex-campeão dos moscas, ele fez uma tetralogia contra Brandon Moreno - a primeira da história do UFC -, e após perder sua última luta contra o mexicano, decidiu subir de categoria.