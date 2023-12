Luiz Cado finalizou Vernon Ramos na luta principal - (Foto: Divulgação)

Luiz Cado finalizou Vernon Ramos na luta principal(Foto: Divulgação)

08/12/2023

Luiz Cado venceu a luta principal do BRAVE CF 78 em copromoção com o Victorious Fighting Entertainment, realizado nesta quinta-feira (7/12), em Fortaleza. O curitibano conquistou o triunfo ao finalizar Vernon Ramos com uma chave de joelho no segundo round, ampliando seu cartel para 16 vitórias, sete derrotas e um empate.



Já o destaque do card do Victorious, que abrilhantou a primeira parte da noite de lutas, foi o duelo equilibradíssimo entre o pernambucano Danillo Quadrada e o cearense Junior Melo. Melhor para Quadrada, que venceu por decisão dividida para chegar a nove vitórias em 10 lutas disputadas como profissional.



Ex-campeão do BRAVE CF, Luan Miau, que viu seu adversário ser trocado na véspera do evento, já que o oponente original não bateu o peso, foi superior a Manuel Mena, que, por sua vez, também trocou de par um dia antes da luta, e acabou com o braço levantado por decisão unânime. Esta foi a 21ª vitória do veterano brasileiro em 28 lutas.



Já Edilceu Para-Raio, de candidato ao título, acabou voltando algumas casas na "assombrada" divisão dos moscas da organização barenita. O mato-grossense foi nocauteado no segundo round por Marciano Ferreira, que substituiu outros dois postulantes ao cinturão e possivelmente carimbou o seu title-shot. Vale lembrar que a categoria jamais teve um campeão.



Nos duelos internacionais, uma vitória para o Brasil, uma derrota e um empate. No clássico contra a Argentina, Ricardo Almeida venceu Roberto Benitez por nocaute técnico; já o angolano Wilker Nsamo levou a melhor sobre Israel Figueira por decisão unânime. O ex-TUF Arlen Banks ficou no empate, por decisão dividida, contra o lutador de Guiné-Bissau Yabna N'Tchala.