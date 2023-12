Luan Miau vive grande fase e quer chegar ao UFC - (Foto: BRAVE CF)

Publicado 11/12/2023 11:00 | Atualizado 11/12/2023 12:51

Ex-campeão peso-leve do BRAVE CF, Luan Miau retornou com vitória ao cage da organização, na última quinta-feira (7/12), em Fortaleza. O atleta da CMSystem venceu Manuel Mena por decisão unânime no peso casado até 75kg.



"Trabalhei em todos os momentos para nocautear, mas infelizmente eu fraturei a mão esquerda no primeiro minuto do segundo round e minha mão adormeceu", revelou Miau, que é acostumado a definir suas lutas por nocaute.



Outro ponto que influenciou na performance do lutador foi o fato do seu adversário ter sido trocado na véspera do evento. Joilton Lutterbach não bateu o peso e deu lugar a Manuel Mena.



"Treinei três meses para lutar com um atleta, mas por conta de vários imprevistos nosso adversário trocou. Apesar disso, a estratégia de nocautear continuou sendo a mesma, só que com mais cautela, pois não sabíamos o que viria do outro lado".