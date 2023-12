Raphinha, atacante do Barcelona e da seleção brasileira - AFP

Publicado 13/12/2023 19:32

Espanha - O Barcelona será afetado com as medidas anunciadas nesta quarta-feira (13) pela Generalidade da Catalunha para combater a seca prevista para os próximos dias. Entre as ações previstas, está a economia de água no esporte profissional, o que obrigará os jogadores a economizarem no banho.

"O Barça consome água no Estádio de Montjuïc, no Centro de Treinamento e em outros lugares. O que tem que fazer é compensar a água que gasta com irrigação e economizar nas duchas. Todos esses equipamentos consomem muita água e têm obrigação de reduzir seu consumo. Se quiserem seguir regando os campos, deverão compensar mais do que consomem", declarou o ministro da Ação Climática, Alimentação e Agenda Rural, David Mascort, à rádio "Cadena SER".



Sendo assim, o Barcelona precisará buscar uma forma de compensar seu gasto de água para continuar regando como de costume os gramados do CT Joan Gamper, do Estádio Johan Cruyff ou do Estádio de Montjuïc (Olímpico Lluís Companys). Caso contrário, os jogadores terão que tomar banho em casa após as partidas em casa.

No último domingo (10), Barcelona e Girona assinaram acordo com a Generalidade da Catalunha se comprometendo na luta contra a seca na Espanha. Os clubes disseram que adotariam "medidas necessárias para reduzir o uso da água quanto possível".