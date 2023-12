Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest-ING - Divulgação

Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest-INGDivulgação

Publicado 13/12/2023 18:42

Rio - Fluminense e Vasco fizeram uma sondagem pelo meia Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras e que atualmente defende o Nottingham Forest-ING. Além dos clubes cariocas, Atlético-MG e Internacional também manifestaram interesse no craque do Brasileirão de 2022. As informações são do jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas.

Neste momento, quem está mais confiante em contratar Scarpa é o Atlético-MG, já que o jogador prometeu ao técnico Felipão que dará preferência ao clube, caso volte ao Brasil. O Galo não vê o Fluminense como ameaça, uma vez que o Tricolor já fechou a contratação de Renato Augusto para a posição. Caso Vasco e Inter decidam avançar, o time mineiro acredita que terá a disputa da Libertadores como trunfo.

Nos próximos dias, o Atlético-MG deve abrir negociações com o Nottingham Forest. A ideia do Galo é pagar 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa viveu seu melhor momento no Palmeiras, onde conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. O apoiador deixou o Verdão no fim do ano passado rumo ao Nottigham Forrest.